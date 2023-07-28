"Это было отвратительно": униженная Лолита рассказала о кастрации

"Это было отвратительно": униженная Лолита рассказала о кастрации
Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певице пришлось пережить страшное

Певица Лолита Милявская является воплощением силы духа и отсутствия комплексов для многих женщин. Она вдохновляет и учить принимать себя такой, какая есть, и не стесняться самовыражаться. Но мало кто знает, что в самом начале карьеры она переживала не лучшие времена. 

Когда Лолите Милявской было 25 лет, ее вокальные данные были неидеальны, как и внешность. Однако начинающая звезда твердо решила не останавливаться на достигнутом и продолжила строить карьеру на сцене. 

В свежем интервью Лолита призналась, что в начале многие считали ее откровенно плохой певицей и из-за этого называли кастрированным котом, что, конечно, было ужасно. Но это лишь подковало артистку. 

Певица добавила, что вокальные данные у многих артистов формируются лишь с опытом. Мало кто приходит на эстраду уже гением, это результат плодотворной работы.

"Хейтить – такого слова тогда не было. Вместо хейта к тебе подходили и говорили: "Фу, это же безвкусица. И поет как кот, которому отрезали яички", – вспоминает Лолита. 

Лолита уверена, что начинающих артистов нельзя сразу жестко критиковать, так как они недавно закончили учиться, и опыта работы на сцене у них попросту нет. 

Фоторепортаж
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Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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