"Я была бы похожа на зубочистку!": вся правда о диете Хайди Клум

"Я была бы похожа на зубочистку!": вся правда о диете Хайди Клум
Фото: IMAGO/Faye Sadou/MediaPunch/www.globallookpress.com
50-летняя модель объяснила, как ей удается сохранять стройную фигуру

Немецкая модель Хайди Клум вне себя от лжи о ее питании. Знаменитость опровергла слух о том, что она потребляет лишь 900 калорий в день ради стройной фигуры. "Я была бы похожа на зубочистку!", – говорит супруга Тома Каулитца. Она призвала народ не верить в эту чушь, ведь здоровье – это самое важное.

Говоря правду о своей диете, Клум дала понять, что как такого плана по питанию у нее нет. Модель позволяет себе плотно позавтракать (завтрак звезды состоит из трех яиц пашот) и отказывается от еды после восьми часов вечера. Мол, в этом и есть секрет стройности. 

К опровержению строгой диеты 50-летней Хайди присоединилась актриса Софья Вергара, которая вместе с моделью принимает участие в съемках шоу "Америка ищет таланты". Звезда "Американской семейки" рассказала, что вместе с Клум ест сэндвичи перед мотором. При этом они не следят ни за какими калориями. 

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как похудеть, не прилагая при этом больших усилий. По словам эксперта, необходимо соблюдать режим и отказываться от множества углеводов на ужин. Подробнее об этом писало "Утро.ру".  

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
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