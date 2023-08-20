Малышева назвала три продукта для сохранения молодости

Малышева назвала три продукта для сохранения молодости
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущая дала советы россиянам

Многие граждане внимательно следят за своей фигурой, поэтому ведут здоровый образ жизни: стараются правильно питаться, соблюдать диету и заниматься физкультурой. Помочь им в нелегком деле могут некоторые продукты. Секрет сохранения молодости раскрала самый известный в России врач Елена Малышева.

Список полезных продуктов доктор медицинских наук озвучила в одном из выпусков программы "Жить здорово!". Не секрет, что здоровый образ жизни способствует человеческому долголетию, поэтому питание должно быть сбалансированным.

Так, Елена Малышева обратила внимание на пользу соевых бобов. По ее словам, в данном продукте содержится особый вид белков, участвующий в выработке так называемого гормона радости.

Эксперт не сомневается, что соевые бобы способствуют уменьшению рисков возникновения депрессии. А как известно, ментальное здоровье не менее важно для долголетия, чем физическое.

На второе место телеведущая поставила вишню, а также сок, который делают из плодов. Елена Малышева подчеркнула, что ягоды очень полезны для суставов и помогают справиться с болью.

Также медик посоветовала россиянам есть болгарский перец. Во-первых, этот овощ содержит большое количество витамина C. Кроме того, он будет полезен для сохранения упругости кожи, уверена врач.

Ранее Елена Малышева назвала неожиданную причину слепоты.

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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