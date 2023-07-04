"Глупости придумывают": Малышеву довели до истерики журналисты

Телеведущая рассказала, как попалась на уловку сотрудников СМИ

Каждая знаменитость хотя бы раз становилась участником громких заголовком СМИ. Если одни звезды выступают категорически против того, чтобы их имя фигурировало в подобных новостях, то другие относятся к таким проявлениям любви со стороны прессы с юмором. На удивление, в числе вторых оказалась и известная телеведущая Елена Малышева.

В новом выпуске программы "Жить здорово" врач-терапевт призналась, что не раз натыкалась на неоднозначные новости о своей персоне. А однажды ведущая даже стала жертвой громкого заголовка о себе в СМИ, звучащего как "Малышева показала свои помидорки".

Елена Малышева кликнула по ссылке, чтобы узнать, что о ней написали в этот раз. Однако все оказалось куда безобиднее, чем выглядело на первый взгляд. Статья была посвящена одному из выпусков передачи, в котором ведущая появилась в кадре с красными овощами в руках.

Кардиолог посетовала на то, какие абсурдные новости о ней иногда появляются в Сети. Впрочем, далеко не все из них, как выяснилось, вызывают у телеведущей негативные эмоции. Елена Малышева призналась, что некоторые заголовки даже поднимают ей настроение и доводят до истерики со смехом.

"Люди глупости придумывают.. Но иногда смешные", – заявила звезда программы "Жить здорово".