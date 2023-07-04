"Глупости придумывают": Малышеву довели до истерики журналисты

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Каждая знаменитость хотя бы раз становилась участником громких заголовком СМИ. Если одни звезды выступают категорически против того, чтобы их имя фигурировало в подобных новостях, то другие относятся к таким проявлениям любви со стороны прессы с юмором. На удивление, в числе вторых оказалась и известная телеведущая Елена Малышева.
В новом выпуске программы "Жить здорово" врач-терапевт призналась, что не раз натыкалась на неоднозначные новости о своей персоне. А однажды ведущая даже стала жертвой громкого заголовка о себе в СМИ, звучащего как "Малышева показала свои помидорки".
Елена Малышева кликнула по ссылке, чтобы узнать, что о ней написали в этот раз. Однако все оказалось куда безобиднее, чем выглядело на первый взгляд. Статья была посвящена одному из выпусков передачи, в котором ведущая появилась в кадре с красными овощами в руках.
Кардиолог посетовала на то, какие абсурдные новости о ней иногда появляются в Сети. Впрочем, далеко не все из них, как выяснилось, вызывают у телеведущей негативные эмоции. Елена Малышева призналась, что некоторые заголовки даже поднимают ей настроение и доводят до истерики со смехом.
"Люди глупости придумывают.. Но иногда смешные", – заявила звезда программы "Жить здорово".
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