"От нее уже тошнит": россияне требуют прогнать Малышеву из Первого канала

"От нее уже тошнит": россияне требуют прогнать Малышеву из Первого канала
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Теледоктор становится крайне непопулярной фигурой

"Жить здорово" транслируют на экранах уже более десяти лет. Программа набирает популярность у многих телезрителей, однако зачастую не находит в откликах аудитории ничего, кроме неприязни. Как пишут медиа, виной тому стала сама фигура Елены Малышевой, которая, откровенно пишут россияне, начала приедаться. 

"Жить здорово" стремительно теряет поклонников – и прибавляет к себе хейтеров. Малышева имеет будто бы к этому не последнее отношение. Поведение и манеры ведущей вызывают у публики немалое раздражение, а высказывания теледоктора не выдерживают совершенно никакой критики, стоит на слова Елены обратить внимание профессионалу-медику. К слову, содержание выпусков "Жить здорово" тоже стремительно теряет планку и летит куда-то ниже плинтуса.

"От Малышевой тошнит, уберите ее", "Какой же отврат", "Я не могу понять, почему эта депрессивная программа до сих пор не закрыта. Практически никто ее не смотрит", – выражают хейтеры негодование в Сети.

Впрочем, у руководства Первого канала свои приоритеты и планы – и к мнению этой части аудитории оно, по всей видимости, прислушиваться не собирается.

А на время отсутствия "Жить здорово" в эфире Первого канала ведущая успела наведаться в Израиль.

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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