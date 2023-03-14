Малышева объявила об отъезде из России вместе с мужем

Малышева объявила об отъезде из России вместе с мужем
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
У телеведущей уже есть билеты в другую страну

В минувший понедельник, 13 марта, Елена Малышева отмечала свои 62 года. Их знаменитость встретила в эфире Первого канала на передаче "Жить здорово!". Коллеги дарили ей подарки, а телеведущая, в свою очередь, сообщила, что намерена в ближайшее время покинуть Россию.

В студии в честь праздника поставили торт со свечами, а соведущие встали в строгую линию, чтобы вручить Малышевой заготовленные презенты. Врач Герман Гандельман протянул ведущей конверт со словами, что приготовил для нее путешествие. 

Сперва знаменитость опешила. Она поспешила узнать, куда ее решил отправить партнер по передаче. Как оказалось, поездку ей подарили в Израиль.

"С мужем к Герману Шаевичу поедем", – объявила Малышева.

В знак благодарности она обняла Гандельмана.

Слухи о том, что Елена Малышева после начала СВО собирается покинуть Россию ходили давно. Поговаривали, что она даже отправилась ненадолго к детям в США, однако позже вернулась. Сама телеведущая утверждает, что эмигрировать не собирается, несмотря на постоянные публикации в СМИ о вероятном закрытии передачи "Жить здорово!" в ближайшее время. Люди практически перестали смотреть шоу, из-за чего оно выпало из основных телевизионных рейтингов. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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