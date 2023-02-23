Передачи больше нет: Малышевой сообщили плохие новости о "Жить здорово!"

Шоу растеряло былую популярность

Творение Елены Малышевой "Жить здорово!" выходит в эфир последние 12 лет, однако в последнее время программа известна не своими дельными советами в области медицины, а скандалами. Из месяца в месяц шоу теряло свои рейтинги на российском ТВ, и последняя неделя стала для него решающей.

Согласно последним данным с 13 по 19 февраля, "Жить здорово!" окончательно выпала из списка 100 самых просматриваемых телевизионных передач. С такими результатами Малышева еще не сталкивалась. Не исключено, что это может означать для нее крайне плохие новости – слухи о том, что проект не окупает себя ходили давно, как и домыслы о вероятном скором изгнании теледоктора с Первого канала.

Сейчас в топе "Медиаскопа" нет программы "Жить здорово!". Это означает, что ее рейтинг был ниже 1,3%. Шоу доктора Мясникова, напротив, успешно смотрят зрители. К примеру, выпуск от 17 февраля оказался на 75 месте со значением в 1,5% и охватом аудитории в 3,6%. В передаче говорили о диетах, защите от ОРВИ и влиянии болезней на развитие депрессии.