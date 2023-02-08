Хозяину Первого канала прилетело за скандалы на ТВ

Хозяину Первого канала прилетело за скандалы на ТВ
Константин Эрнст. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оправдываться пришлось любимой супруге

Главный телеканал нашей страны в последнее время все чаще оказывается в центре скандалов. Многие зрители внимательно наблюдают за тем, какие звезды оказались в опале – людей очень интересует внутренняя кухня "первой кнопки". При этом, стоит отметить, что предлагаемый народу контент многих очень раздражает.

В социальных сетях началась баталия по поводу материала, которым наполнен Первый канал. Разумеется, недовольные зрители, в первую очередь, винят во всех бедах хозяина телеканала Константина Эрнста. На защиту дорогого супруга встала любимая женщина медиамагната Софья.

Девушку очень печалит, что российские телезрители позволяют себе негативные высказывания в адрес ее дражайшего супруга на просторах интернет-пространства. Стоит отметить, что, в первую очередь, людей раздражает засилье на канале сомнительного контента. Мол, "первая кнопка" могла бы более тщательно подбирать телешоу для вещания.

Люди прямо пишут, что безнравственные развлекательные программы вызывают у них рвотные позывы – бесконечные склоки, скандалы и расследования давно набили оскомину у россиян. В то же время приличных развивающих программ становится все меньше.

Однако Софья Эрнст подчеркнула, что абсолютно не согласна с такой позицией. Девушка утверждает, что сетка вещания постоянно обновляется и может удовлетворить запросы каждого. В завершении защитной тирады знаменитость подчеркнула, что считает своего мужа "гением" и "не позволит обесценивать его труд".

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украинский сценарий: названа новая страна-цель США

В попытке сохранить гегемонию американцы ни перед чем не остановятся

Одна особенность ВС РФ заставит Запад отказать Киеву в истребителях

Зарубежные эксперты поделились печальным для Украины прогнозом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей