Оправдываться пришлось любимой супруге

Главный телеканал нашей страны в последнее время все чаще оказывается в центре скандалов. Многие зрители внимательно наблюдают за тем, какие звезды оказались в опале – людей очень интересует внутренняя кухня "первой кнопки". При этом, стоит отметить, что предлагаемый народу контент многих очень раздражает.



В социальных сетях началась баталия по поводу материала, которым наполнен Первый канал. Разумеется, недовольные зрители, в первую очередь, винят во всех бедах хозяина телеканала Константина Эрнста. На защиту дорогого супруга встала любимая женщина медиамагната Софья.



Девушку очень печалит, что российские телезрители позволяют себе негативные высказывания в адрес ее дражайшего супруга на просторах интернет-пространства. Стоит отметить, что, в первую очередь, людей раздражает засилье на канале сомнительного контента. Мол, "первая кнопка" могла бы более тщательно подбирать телешоу для вещания.



Люди прямо пишут, что безнравственные развлекательные программы вызывают у них рвотные позывы – бесконечные склоки, скандалы и расследования давно набили оскомину у россиян. В то же время приличных развивающих программ становится все меньше.



Однако Софья Эрнст подчеркнула, что абсолютно не согласна с такой позицией. Девушка утверждает, что сетка вещания постоянно обновляется и может удовлетворить запросы каждого. В завершении защитной тирады знаменитость подчеркнула, что считает своего мужа "гением" и "не позволит обесценивать его труд".

