Почему ведущая "Доброго утра" Зейналова сбежала с Первого канала

Почему ведущая "Доброго утра" Зейналова сбежала с Первого канала
Светлана Зейналова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россияне привыкли начинать день с ее голоса

В последнее время Первый канал привлекает к себе огромное внимание журналистов и общественности. Поговаривают, что руководство готово проводить так называемые "чистки" и бдительно следит за выходящим в эфир контентом. На этом фоне публику весьма беспокоило исчезновение с экранов знаменитой российской телеведущей Светланы Зейналовой.

Стоит отметить, что сейчас россияне весьма болезненно реагируют на любые изменения, происходящие в жизни их кумиров. Разумеется, ведущая "Доброго утра" для многих стала чуть ли не членом семьи – именно с голоса Зейналовой люди начинают трудовые будни.

Информация о том, что в ближайшее время Светлану на Первом канале увидеть не удастся, заставила народ понервничать. Впрочем, пока говорить о каких-то глобальных переменах в карьере знаменитости не приходится – сейчас телеведущая взяла небольшой отпуск и улетела на популярный российский курорт Сочи.

При этом Зейналова пожаловалась, что обстановка в аэропорту оставляет желать лучшего. Девушке пришлось столкнуться с хамством, давкой и агрессивным поведением окружающих. Однако все это не сумело сломить позитивный настрой Светланы, которая давно мечтала об отпуске.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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