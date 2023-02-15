Почему Любовь Успенскую убрали с Первого канала

Принятое по артистке решение расстроило зрителей

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства многие российские звезды попали в опалу из-за своих оппозиционных взглядов. На этом фоне зрители бдительно следят за происходящим с их звездными кумирами. Некоторых весьма насторожила ситуация вокруг популярной российской певицы Любови Успенской.



Телезрители обратили внимание, что Любовь Залмановну убрали из очередного выпуска популярного музыкального телешоу "Три аккорда" на Первом канале. Обычно именно "королева шансона" радует поклонников своим ликом на выпусках развлекательной передачи. Однако воскресное шоу обошлось без нее, что обеспокоило преданных фанатов.



Вместо Успенской на телеэкранах появилась знаменитая поэтесса Лидия Козлова. Впрочем, постоянным членом жюри телепроекта является только Александр Новиков, остальных звезд частенько тасуют. Возможно, такая судьба постигла и Любовь Залмановну.



Как бы там ни было, артистка не была замечена в антироссийских высказываниях и проявляет себя как истинная патриотка родного государства. Недавно Успенская жестко прошлась по экс-примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой за ее позицию по поводу последних событий на мировой арене.

