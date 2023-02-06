Разъяренная Успенская отвесила Пугачевой хлесткую пощечину

Разъяренная Успенская отвесила Пугачевой хлесткую пощечину
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь публики и коллег к примадонне резко поубавилась

Некоторое время назад знаменитая российская певица Алла Пугачева приняла решение встать на сторону киевского режима и отчалить за границу.  Разумеется, после этого отношение в российском обществе к Примадонне резко изменилось. Дошло до того, что даже невинный вопрос об Алле Борисовне выводит людей из себя. Гневной тирадой по этому поводу разразилась Любовь Успенская.

Надоедливые журналисты пристали к Любови Залмановне во время мероприятия, посвященного вручению престижной премии "Золотой граммофон". Инцидент случился накануне, 5 февраля. До известных событий важным гостем этого мероприятия была Алла Борисовна. Разумеется, сейчас и мысли нет о том, чтобы увидеть примадонну на подобного рода премиях.

Корреспонденты улучили момент и поинтересовались у Успенской, что она думает по поводу отсутствия на мероприятии Пугачевой. Удивительно, но невинный с виду вопрос заставил королеву российского шансона выйти из себя.

"А вы так переживаете за нее? Те, кто переживают, пусть едут за ней!" – эмоционально объявила певица.

Успенская подчеркнула, что Пугачевой неплохо живется на чужбине, и она вряд ли о ком-то беспокоится. Более того, артистка потребовала, чтобы впредь ей подобные вопросы не задавали. Судя по всему, одно упоминание о Пугачевой выводит шансонье из себя.

Источник: Рopcake ✓ Надежный источник
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