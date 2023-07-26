Малышева назвала неожиданную причину слепоты

От которой, как оказалось, никто не застрахован

Терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с офтальмологом Михаилом Коноваловым в эфире "Жить здорово" рассказала, что уровень холестерина выше нормы приводит к ухудшению зрения, что однажды может закончиться.

Медики указали, что высокий уровень холестерина провоцирует появление атеросклеротических бляшек, мешающих крови свободно циркулировать по сосудам. А ведь в глазных яблоках диаметр сосудов ничтожно мал – сетчатка, как ткань, состоящая из нервов, не потерпит гипоксии.

При закрытии сосудов возникнет зона ишемии – начнется воспалительный процесс и отек. В итоге часть сетчатки уже не сможет работать.

Медики подчеркивают: если нарушение дойдет до ключевой артерии глазной сетчатки, зрение будет полностью потеряно. Во избежание таких ужасающих последствий Малышева рекомендует употреблять статиты – медицинские лекарства, которые снижают уровень холестерина в крови.

А ранее телетерапевт Александр Мясников рассказывал телезрителям, чем опасно покраснение глаз, выделив несколько причин такого состояния.