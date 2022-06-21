Доктор Мясников рассказал об опасности покраснения глаз

Доктор Мясников рассказал об опасности покраснения глаз
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
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Визит к доктору никто не отменял, если симптомы тревожны

Неожиданное покраснение глаз по утрам имеет несколько причин, указал теледоктор Александр Мясников. У кого-то, к примеру, лопается сосуд, а у остальных начинает развиваться аллергическая реакция.

Если, кроме глаз, покраснело ухо, нужно провериться на наличие полихондрита. Это заболевание проявляется в виде поражения соединительных участков носа, уха, глаз – и даже легких. Опасность заключается в том, что человек не обращает на симптомы своевременно внимания. А ведь в этом время может все завершиться не только потерей зрения, но и иными проблемами.

А если покрасневший глаз банально не открыть, есть подозрения о повреждении роговицы. Идет острый инфекционный процесс, требующий немедленного лечения.

А не так давно доктор Мясников рассказал россиянам, как можно пережить жару.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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