В таком лакомстве может быть больше вреда, чем пользы - если не знать меру

Арбузная диета стала чуть ли не новым трендом у россиян (да и не только) в теплое время года. В полезном и вкусном лакомстве содержится немало сахара, обилие которого не самым лучшим образом отражается на здоровье, указала диетолог Елена Соломатина.

Специалист порекомендовала отказаться от злоупотреления арбузной диетой – в частности, тем, кто страдает от дибета и инсулинорезистентности. Туда же можно отнести и категорию людей с лишними килограммами.

Одного разгрузочного дня на арбузе вполне достаточно для того, чтобы как следует полакомиться этим десертом. Но в оптимальном количестве – не больше пары кусочков. Больше и не нужно, указывает диетолог.

Соломатина также указала, что употребление арбуза – отдельный прием пищи. Это лакомство провоцирует процесс брожения и проблемы с желудком. Лучше вместо него съесть ягод (либо заменяь арбузом обед, чтобы свести на "нет" вздутие живота.

Ранее диетолог Михаил Гингзбург указал, что вишня и черешня способствуют повышению качества и продолжительности сна.