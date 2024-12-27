NYT: у ВСУ осталось меньше 50 ракет ATACMS

Практически весь арсенал был израсходован против ВС РФ в зоне СВО

Перед вступлением Дональда Трампа в должность Украина была вынуждена сократить количество запусков ATACMS по российской территории, поскольку запасы ракет на исходе. По данным The New York Times, из ранее предоставленных 500 штук осталось меньше 50.

После поставок снарядов весной 2024 года, ВСУ могли использовать их ограниченно, целясь только по объектам на территории восточной Украины и Крыма.

"Представители США и НАТО заявили, что эти удары были эффективными, но также заявили, что, по их мнению, Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в выборе целей", – указано в статье.

На момент разрешения бить по российской территории в распоряжении Киева было несколько десятков ATACMS. Шансов на новые поставки практически не было, поскольку США направили снаряды для развертывания на Ближнем Востоке и в Азии. Также в арсенале украинцев осталось немного Storm Shadow, которые можно задействовать для атаки по России.

С тех пор, как США и Великобритания дали разрешение, Украина нанесла по меньшей мере полдюжины ракетных ударов, используя по около 31 ATACMS и 14 Storm Shadows. И теперь, когда ракет осталось так мало, Киев старается быть более осмотрительным и не тратить их без веских оснований. Особенно ожидая, что Трамп после своего прихода к должности может запретить использовать их против целей на территории России.

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