Украина запросила помощи у европейский стран после удара России

Украина взмолилась о помощи после массированного удара России
Фото: соцсети
Страна не может справиться с критической ситуацией своими силами

Российские войска в ответ на недавнее использование дальнобойных ракет ATACMS по Таганрогу нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате взрывы по всей территории страны привели к экстренному отключению электричества, из-за чего многие люди остались без света.

После обстрела компания "Укрэнерго" сделала заявление, что энергосистема страны функционирует в дефицитном режиме. Поэтому в различных регионах будут введены графики почасовых отключений. Они надеются, что ремонтные работы смогут улучшить обстановку в ближайшее время.

Дополнительно ситуация ухудшилась из-за непогоды в некоторых областях. В частности из-за гололеда, сильного ветра были обесточены 198 населенных пунктов в пяти областях – Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской. В "Укрэнерго" отметили, что уже попросили помощи у своих европейских партнеров.

"Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 13,4 тыс. МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1,09 тыс. МВт", – говорится в сообщении.

В минувшую среду ВСУ нанесли удар с помощью шести американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. В результате прилетов есть один пострадавший из личного состава. В Кремле предупреждали Киев, что ответ на атаку будет неизбежным.

Источник: Telegram
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