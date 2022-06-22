Онколог предупредил об опасности консервированных овощей

Онколог предупредил об опасности консервированных овощей
Фото: Ray Shrewsberry/unsplash.com
продолжениеЧем опасен дневной сон: сомнолог предупредил о последствиях
Причина в веществах, которые образуются при мариновании

Традиционно лето – пора, когда люди делают запасы на зиму. В августе многие начинают заготавливать консервы и, порой, больших объемах. Однако врачи предупреждают, что слишком частое употребление консервированных овощей может спровоцировать развитие раковых опухолей.

Врач-онколог Андрей Воробьев отметил, что чаще всего себя проявляет из-за этого плоскоклеточный рак пищевода. Исследователи, которые изучали взаимосвязь между употреблением консервов и развитием онкологии, пришли к выводу, что есть довольно значимая связь между процессами – по крайней мере, об этом говорит статистика. 

Воровьев отметил, что из-за приема маринованных овощей риск развития рака увеличивается примерно в два раза. Поэтому от таких блюд лучше отказаться по мере возможности, употребляя их дозировано и в небольших количествах. 

Врач пояснил, что на развитие опухолевых процессов вляет возникновение в консервах особых веществ, если они проходят долгий процесс маринования. 

Ранее врачи рассказали, что употребление неправильно приготовленного шашлыка может привести к возникновению рака в организме. 

Источник: Петербургский дневник ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин выступил с обещанием для россиян

После каждой трудности наступает облегчение

Евросоюз готовится нанести удар по российскому золоту - СМИ

Страны пришли к компромиссному решению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей