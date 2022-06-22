Причина в веществах, которые образуются при мариновании

Традиционно лето – пора, когда люди делают запасы на зиму. В августе многие начинают заготавливать консервы и, порой, больших объемах. Однако врачи предупреждают, что слишком частое употребление консервированных овощей может спровоцировать развитие раковых опухолей.

Врач-онколог Андрей Воробьев отметил, что чаще всего себя проявляет из-за этого плоскоклеточный рак пищевода. Исследователи, которые изучали взаимосвязь между употреблением консервов и развитием онкологии, пришли к выводу, что есть довольно значимая связь между процессами – по крайней мере, об этом говорит статистика.

Воровьев отметил, что из-за приема маринованных овощей риск развития рака увеличивается примерно в два раза. Поэтому от таких блюд лучше отказаться по мере возможности, употребляя их дозировано и в небольших количествах.

Врач пояснил, что на развитие опухолевых процессов вляет возникновение в консервах особых веществ, если они проходят долгий процесс маринования.

Ранее врачи рассказали, что употребление неправильно приготовленного шашлыка может привести к возникновению рака в организме.