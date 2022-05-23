Неправильное приготовление шашлыка может привести к раку - врачи

Неправильное приготовление шашлыка может привести к раку - врачи
Фото: pixabay.com
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Жарить мясо нужно по определенным правилам

Специалисты предупреждают любителей шашлыка – неправильно приготовления блюда черевато возникновением рака желудка, поджелудочной железы или толстой кишки. Хирург общей практики Алп Гуркан указал, что риск растет по мере того, как долго мясо остается на мангале, передает издание Türkiye.

Эксперты утверждают, что химические вещества, которые встречаются в некоторых способах приготовления пищи, могут представлять опасность. При приготовлении на огне в мясе могут образовываться канцерогены, способствующие возникновению опухолей в организме. 

Во время жарки шашлыка мясо не должно находиться ближе 15 см от огня, заявляют специалисты. Чем дольше оно лежит в мангале, тем выше риск образования канцерогенных веществ. 

Рак толстой кишки вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Чаще всего он появляется после 50 лет, а средний возраст больных составляет 63 года. На ранних стадиях от недуга можно избавиться, но на более поздних могут возникнуть опасные для жизни проблемы. 

Снизить риск возникновения опухолей может профилактика: физические упражнения, избавление от лишнего веса, отказ от курения и употребления алкоголя, употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки и малой жирности.

Источник: Türkiye ✓ Надежный источник
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