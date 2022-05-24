Доктор Мясников предупредил россиян об опасных паразитах у питомцев

Доктор Мясников предупредил россиян об опасных паразитах у питомцев
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
продолжениеДиетолог назвал топ-3 продукта для вечной молодости
Лишняя предосторожность не повредит, указал эксперт

Токсоплазмоз – заболевание, которое передается нам от питомцев. Врач-тарапевт Александр Мясников рассказал, чем наши любимые кошки опасны для человека. 

Немногие знают, что кошки могут заразить хозяина токсоплазмозом – паразитарным заболеванием. В кишечнике питомцев размножается внутриклеточный паразит токсоплазма. Однако, успокоил зрителей теледоктор, заражаемся мы не через лоток для питомцв, который меняют ежедневно. Заражение происходит через воду и еду.

"Ведь на свете миллиарды кошек, испражнения которых впитываются в воду, попадающую в овощи, растения и фрукты. А мы затем их едим", – указал эксперт.

Для сведения риска заражения к минимуму необходимо тщательно мыть и готовить еду, кипятить воду, тщательно прожаривать мясо и пить пастеризованное молоко. В 90% случаев заражение токсоплазмозом проходит бессимптомно и проявляется лишь при сильном снижении иммунитета.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей