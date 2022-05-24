Лишняя предосторожность не повредит, указал эксперт

Токсоплазмоз – заболевание, которое передается нам от питомцев. Врач-тарапевт Александр Мясников рассказал, чем наши любимые кошки опасны для человека.

Немногие знают, что кошки могут заразить хозяина токсоплазмозом – паразитарным заболеванием. В кишечнике питомцев размножается внутриклеточный паразит токсоплазма. Однако, успокоил зрителей теледоктор, заражаемся мы не через лоток для питомцв, который меняют ежедневно. Заражение происходит через воду и еду.

"Ведь на свете миллиарды кошек, испражнения которых впитываются в воду, попадающую в овощи, растения и фрукты. А мы затем их едим", – указал эксперт.

Для сведения риска заражения к минимуму необходимо тщательно мыть и готовить еду, кипятить воду, тщательно прожаривать мясо и пить пастеризованное молоко. В 90% случаев заражение токсоплазмозом проходит бессимптомно и проявляется лишь при сильном снижении иммунитета.