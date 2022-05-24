Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о самых полезных продуктах для долголетия, которые стоит включить в ежедневный рацион для хорошего состояния сосудов и улучшенного восстановления клеток.
Эксперт, в первую очередь, рекомендует употреблять свежую капусту, в которой содержатся флавоноиды, и сульфорафан, замедляющие воспалительные процессы в организме и защищающие от развития онкологического заболевания.
Польза для здоровья содержится и в яблоках, которые богаты кверцетином. Это биохимическое вещество улучшает микроциркуляцию крови и обмен веществ.
Еще олин продукты – петрушка, благодаря фолиевой кислоте обновляющая клетки. А витамин К, который в ней содержится, препятствует накоплению кальция в стенках сосудов и не допускает развития атеросклероза.
Ранее диетолог рассказала о самой популярной ошибке, которую допускают желающие сбросить лишний вес с помощью спорта.
О планах Пекина разузнали американские журналисты