Весь секрет в рационе, указал медик

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о самых полезных продуктах для долголетия, которые стоит включить в ежедневный рацион для хорошего состояния сосудов и улучшенного восстановления клеток.

Эксперт, в первую очередь, рекомендует употреблять свежую капусту, в которой содержатся флавоноиды, и сульфорафан, замедляющие воспалительные процессы в организме и защищающие от развития онкологического заболевания.

Польза для здоровья содержится и в яблоках, которые богаты кверцетином. Это биохимическое вещество улучшает микроциркуляцию крови и обмен веществ.

Еще олин продукты – петрушка, благодаря фолиевой кислоте обновляющая клетки. А витамин К, который в ней содержится, препятствует накоплению кальция в стенках сосудов и не допускает развития атеросклероза.

Ранее диетолог рассказала о самой популярной ошибке, которую допускают желающие сбросить лишний вес с помощью спорта.