Диетолог назвала самую частую ошибку худеющих при занятиях спортом

Диетолог назвала самую частую ошибку худеющих при занятиях спортом
Oliver Berg/www.globallookpress.com
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Без постоянства килограммы никуда не уйдут

Диетолог Наталия Герасимова рассказала о ловушке, в которую часто попадают желающие сбросить лишние килограммы с помощью спортивных занятий.

Как указала специалист, активный спорт довольно прост по своей природе: он позволяет сбрасывать лишние килограммы при употреблении относительного большого количества калорий, однако при отсутствии физических нагрузок вес вновь быстро набирается.

Люди, регулярно занимающиеся спортом, должны обогащать свой рацион за счет медленных углеводов. Такая еда позволяет поддерживать уровень глюкозы долгое время, а также дает возможность избежать ее падения – ведь спортсмены страдают "всплесками аппетита".

Продукты. содержащие медленные углеводы – чечевица, нут, горох и фасоль. За пару часов до тренировки нужно их употребить. Те, кто пренебрегают спортом, могут сделать упор на обычную ходьбу, указала специалист.

Ранее диетолог дала совет по эффективному избавлению от лишних килограммов на животе.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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