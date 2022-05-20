Чем опасны неспелые помидоры: диетолог предупредила россиян

Чем опасны неспелые помидоры: диетолог предупредила россиян
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Не все полезно то, что зелено

Больше трех помидоров в день съедать никому не рекомендуется, в этих популярных овощах содержится большой объем нитратов, указала диетолог Елена Соломатина.

Несмотря на богатство витаминов, минеральных веществ, к помидорам нужно относиться осторожно. Эти овощи относятся к пасленовым из-за накапливания соланина (яда растительного происхождения). Поэтому подойдут лишь спелые плоды. Отказаться от помидоров лучше всего тем, у кого имеются проблемы с ЖКТ – в стадии обострения кислота в составе плода негативно влияет на слизистую.

В помидорах также могут накапливаться нитраты. Тут все можно определить визуально: если в срезе множество прожилок – в особенности, желтых – помидоры подкармливали нитратами. Они переходят в организме в нитриты, нарушающие клеточное дыхание и превращающие гемоглобин в неактивную форму, которая не способна переносить кислород.

Ранее нутрициолог рассказала об опасности неспелых фруктов.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
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