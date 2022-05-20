Просходящее пока непросто оценить

Первый случай заражения оспой выявили в Австралии у туриста, который вернулся из Европы. Позднее два случая выявили в Канаде. За последние дни заболевание выявили также в некоторых европейских странах, а также в Соединенных Штатах. По словам вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева, просходящее пока объяснить непросто – вероятно, оспа мутировала.

Обезьянья оспа известна довольно давно. Хотя вирус оспы человека давно ликвидировали, "животные" штаммы продолжают циркулировать по миру. До сих пор наблюдались лишь единичные случаи – либо локальные вспышки заболевания оспой обезьян.

Лукашев предполагает, что вирус попал в среду, где передача вируса более всего вероятна контактным путем. Стоит помнить и о том, что у многих людей нет до сих пор прививки от оспы. Пока что определить ту или иную гипотезу на истинность непросто – потому и прогнозировать ситуацию никто не берется.

"Достаточно опасный вирус – около 1% случаев могут завершаться летальным исходом. Лекарств от него нет. Судя по всему, заболевание распространяется довольно медленно, потому контролировать его можно будет намного легче, чем коронавирус", – указал спикер.

Обезьянья оспа – довольно редкая инфекция, которая может передаваться между людьми. Как правило, заболевание протекает в легкой форме. Большинство выздоравливают за недели. Начальные симптомы – лихорадка боль и голове, спине и мышцах, увеличение лимфаузлов, озноб и истощение. Может распространяться сыпь, которая минует определенные стадии – в итоге превращается в струп, который позднее отпадает.

Как пишет The Telegraph, ВОЗ созывает группу экспертов для экстренного совещания по обсуждению вспышки обезьяньей оспы, где обсудят распространение вируса.