Главное - минимизировать все риски и не переусердствовать, чтобы свести все последствия к минимуму

Наиболее опасной травмой для человека является травма головы – для минимизации всех рисков такого повреждения необходимо всегда смотреть по сторонам и стараться избегать переусердствований в активной деятельности, указал заместитель главврача медчасти станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова Петр Давыдов.

Травматолог отметил, что чаще всего в летнее время в травматологию обращаются с травмами опорно-двигательного аппарата, головы, кожи. Самый серьезный критерий травмы – наличие кровотечения. Особенно если идет речь о голове – такие повреждения требуют постоянного наблюдения и исключения в виде осложнений.

Необходимо вызвать скорую при деформации "конечности по оси": визуально это выглядит как неестественное искривление конечности, что также требует обращения к медикам. И переломы, и различного рода вывихи также требуют незамедлительного обращения к специалисту, отметил медик.