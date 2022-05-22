Везде важен баланс, указал эксперт

У многих пациентов, обращающихся к психологам, наблюдается повышенная утомляемость. Именно она связана с высоким уровнем стресса, а также дефицитом физических нагрузок и сна. Об этом рассказал психолог Павел Жавнеров.

Как отметил специалист, человек утомляется из-за избытка негатива, который копится в течение дня из-за массы факторов. К формированию усталости затем подключаются уже внутренние процессы – от испуга вырабатывается адреналин. Потребность организма в энергии растет, хотя питание остается прежним. Таким образом, "сжигает" энергию в основном негатив на эмоциональном уровне.

Еще один негативный фактор – дефицит сна и спорта. Бодрость и энергичность – проявление здорового образа жизни. Это свежий отдых, спорт, тренировки, здоровый сон и хорошее питание.

Способность много работать и меньше уставать, считает эксперт – секрет баланса отдыха и работы, сна и бодрствования. Не нужно начинать работу на мощном старте – необходимо "двигаться вперед с отдыхом", чтобы все успевать в срок.

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