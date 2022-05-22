Доктор Мясников развеял самые популярные мифы о гастрите

Доктор Мясников развеял самые популярные мифы о гастрите
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
продолжениеКакую аптечку собрать на дачу: рассказала фармаколог
Медик советует отказаться от курения и почаще есть суп на обед

Известный теледоктор, врач-терапевт Александр Мясников ответил на вопросы зрителей о воспалении слизистой оболочки желудка. Эксперт развеял главные мифы, которые ходят вокруг такого заболевания, как гастрит.

Как указал медик, на состояние слизистой крайне негативно влияет никотин – в табачном дыме содержится порядка 700 различного рода компонентов и канцерогенов. Поэтому курение приводит не только к гастриту, но и к раку желудка.

А для снижения риска развития гастрита нужно обращать внимание на питание. Действительно полезно употреблять суп. В Японии, к примеру, перед ним выпивают до обеда еще и стакан теплой воды, что облегчает процесс переваривания пищи. Чем легче переваривание, тем меньше риск развития гастрита.

А вот по утрам на голодный желудок апельсиновый сок пить не стоит – из-за довольно "агрессивной кислоты", которая вызывает довольно неприятные ощущения в виде отрыжки, изжоги и тяжести в желудке.

Гастрит можно подхватить даже через поцелуй – так что гигиену соблюдать обязательно. Речь идет об инфекционной болезни. Продукты лишь провоцируют неприятные ощущения в желудке.

Ранее Мясников назвал самые частые причины бессонницы.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей