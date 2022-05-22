Медик советует отказаться от курения и почаще есть суп на обед

Известный теледоктор, врач-терапевт Александр Мясников ответил на вопросы зрителей о воспалении слизистой оболочки желудка. Эксперт развеял главные мифы, которые ходят вокруг такого заболевания, как гастрит.

Как указал медик, на состояние слизистой крайне негативно влияет никотин – в табачном дыме содержится порядка 700 различного рода компонентов и канцерогенов. Поэтому курение приводит не только к гастриту, но и к раку желудка.

А для снижения риска развития гастрита нужно обращать внимание на питание. Действительно полезно употреблять суп. В Японии, к примеру, перед ним выпивают до обеда еще и стакан теплой воды, что облегчает процесс переваривания пищи. Чем легче переваривание, тем меньше риск развития гастрита.

А вот по утрам на голодный желудок апельсиновый сок пить не стоит – из-за довольно "агрессивной кислоты", которая вызывает довольно неприятные ощущения в виде отрыжки, изжоги и тяжести в желудке.

Гастрит можно подхватить даже через поцелуй – так что гигиену соблюдать обязательно. Речь идет об инфекционной болезни. Продукты лишь провоцируют неприятные ощущения в желудке.

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