Точную причину назовет лишь врач

Частые пробуждения по ночам говорят о проблемах со сном – ведь здоровый организм всегда обеспечивает нас хорошим отдыхом. Доктор Александр Мясников перечислил основные причины, мешающие нам спать.

У людей от сорока лет нередко выявляют апноэ сна, когда человек храпит и просыпается от того, что ему банально нечем дышать. Такой недуг может вылечить СИПАП-терапия – сон в специальной маске, которую, однако, может порекомендовать в качестве метода лечения лишь врач.

Еще одна причина – синдром беспокойных ног, когда в состоянии покоя ноги начинают "ныть". Проблема или в недостатке магния, или в дефиците калия – их нужно восполнять.

Медик советует тем, кому не удается уснуть, попрактиковать дневной сон – так можно снизить проявления синдрома хронической усталости. В иных случаях нужно заниматься поиском диагноза и пить снотворные, прописанные лечащим врачом.