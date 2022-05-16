К своему здоровью нужно относиться очень внимательно

Известный врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, как можно определить недостаток витаминов в организме. В первую очередь, необходимо обратить внимание на внутреннее состояние человека. Если он постоянно испытывает чувство усталости, которое не проходит даже после продолжительного сна, это может свидетельствовать о дефиците полезных микроэлементов.



Кроме того, о таких проблемах с организмом говорит кровоточивость десен и раны, которые медленно заживают. Круглова пояснила, что когда организму не хватает витамина С, может начаться ломкость небольших сосудов и капилляров.

В то же время, повышенная утомляемость обычно обусловлена нехваткой железа, витаминов группы В и D. Повышенное шелушение кожи сигнализирует о необходимости напитать организм витаминами группы А и Е.

Также тревожным сигналом является появление болезненных трещинок в уголках рта.

К слову, ранее нутрициолог объяснила, какие опасности таит употребление ранних фруктов и овощей.