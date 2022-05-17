Онколог назвал четыре неожиданных факта о раке

Онколог назвал четыре неожиданных факта о раке
Фото: pixabay.com
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После химиотерапии у женщины есть возможность родить ребенка

Врач-онколог Александр Серяков развеял известные мифы о раковой болезни. По его словам, стресс не способствует возникновению опухоли в организме, передает "Лента.ру".

Специалист отметил, что рак возникает из-за мутаций ДНК внутри клеток. Одно из заблуждений заключается в том, что болезнь имеет генетическую предрасположенность, однако это не совсем так. Наиболее значимыми факторами являются курение, употребление алкоголя, воздействие радиации, вирусы, концерогены, ожирение, гормональные сбои и малоподвижный образ жизни. Другой основной риск появления рака – возраст. 

Возникновению опухоли стресс напрямую не способствует – это имеет лишь косвенное значение, поскольку в такие моменты человек нередко делает выбор в пользу нездорового образа жизни. 

Рак может проявлять себя в самом начале разнообразно. Это может быть усталость, сонливость, комки под кожей, кашель, желудочные и кишечные расстройства, тошнота, боли в теле, потливость, повышенная температура.

При этом врач отметил, что после химиотерапии женщина вполне может забеременеть, только придется прибегнуть к процедуре криоконсервации. Затем после ЭКО она может выносить здорового ребенка.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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