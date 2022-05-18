Ученые нашли связь между развитием деменции и чисткой зубов

Ученые нашли связь между развитием деменции и чисткой зубов
Фото: pixabay.com
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Специалисты пришли к неожиданным выводам

Некоторые ежедневные ритуалы способны сохранить здоровье мозга на более долгий срок, считают специалисты. Это касается регулярных физических упражнений, здорового питания, качества сна, а также менее очевидные факторы. К примеру, состояние ротовой полости, пишет издание The Brussels Times.

Бактерии полости рта связаны с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Исследователи, на основе крупных наблюдений, увидели четкую связь между гигиеной полости рта и нейродегенеративными расстройствами. Однако пока до конца понять работу механизма им не удалось.

Первое объяснение может быть связано с кровеносными сосудами. Плохая гигиена влияет на их состояние, а это, в свою очередь, сказывается на качестве работы мозга, приводя к деменции.

Второй возможный механизм связан с инфекциями полости рта, вызванными бактериями ротовой полости. Тело реагирует на них производством воспалительных белков, которые потом попадают в кровь. Таким образом, они достигают мозга, где вызывают проблемы.

Специалисты полагают, что ежедневно необходимо уделять своим зубам достаточно внимания, чтобы сохранить здоровье мозга в будущем. 

Источник: The Brussels Times ✓ Надежный источник
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