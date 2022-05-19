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Далеко не все знают, что для того, чтобы оставаться в форме и быть здоровым, достаточно добавить в рацион самые простые продукты. Например, оказалось, что ничем не примечательный редис обладает поистине уникальными свойствами. Как рассказал знаменитый диетолог Михаил Гинзбург, этот корнеплод богат витаминами и минеральными веществами.
В первую очередь, редис способен защитить организм от раковых заболеваний. Людям, у которых есть предрасположенность к онкологии, обязательно нужно разнообразить меню салатами с добавлением этого овоща.
Кроме того, редиска содержит уникальные сернистые соединения, которые подавляют рост раковых клеток. Простые блюда из полезного овоща окажут серьезную поддержку организму.
Врач-диетолог посоветовал натирать редиску на терке или тщательно пережевывать. При таком способе употребления все полезные вещества начинают активизироваться и работают на здоровье вашего организма.
Также редиска содержит полезные эфирные масла, которые укрепляют иммунитет человека и защищают его от заражения различными инфекциями.
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