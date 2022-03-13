Как вырастить микрозелень на подоконнике

Как вырастить микрозелень на подоконнике
Фото: pixabay.com
Ростки станут ценной добавкой к пище

Микрозелень богата микроэлементами и витаминами, что особенно актуально весной, когда мы испытываем упадок сил. Вырастить ее не так сложно, как может показаться.

Для выращивания вам понадобятся контейнер с крышкой, марля или ватные диски, можно также использовать субстрат (земельная смесь).

Важно правильно посадить семена. Нужно укладывать их плотно друг к другу на увлажненной земле либо ватных дисках. Накрыть контейнер крышкой. Температура нужна около 20 градусов.

Через день после посадки не помешает сделать в крышке дырки, чтобы не завелась плесень. Как только семена прорастут, крышку можно снять.

На микрозелень обычно сажают семена горчицы, базилика, редиса, гороха, кабачков. Для посадки лучше брать семена, на которых обозначено "микрозелень".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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