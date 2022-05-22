Весна - период активного цветения

В дачной аптечке необходимо держать лекарства, которые купируют симптомы простуды, а также препараты против аллергии и различных видов боли, включая активированный уголь с энтеросорбентами, указала фармаколог Марина Журавлева.

До лета остаются считанные дни. Важно иметь под рукой во время работы на огороде то, что спасет нас при острой ситуации. Май оказался "богатым" на респираторные заболевания, поэтому нужно применять (или иметь на всякий случай) то, что используется при простуде. Это сосудосуживающие капли, средства от боли в горле и жаропонижающие.

Обязательны ибупрофен и парацетамол, а также то, что комплексно воздействует на симптомы ОРВИ. Во время активного цветения нужно иметь антигистаминные препараты, которые применяют против заложенности носа, слезотечения, чихания и кашля с высыпаниями на лице.

Часто сами пациенты прекрасно знают, когда начинается период цветения растений. Иногда, отметила Журавлева, это "целая симфония" – ведь разом цветут многие деревья.