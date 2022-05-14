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Врач-диетолог Пиппа Кэмпбелл рассказала о методах, которые позволят эффективно избавиться от жировой прослойки в области живота.
Прежде всего, указала специалист, необходимо обратить внимание на следующий факт: чтобы сжечь жир на животе, придется заняться всем телом. Другого, увы, не дано.
Один из главных советов – хорошо хорошо высыпайтесь. Нормальный сон помогает контролировать уровень кортизола, помогая сжигать жир и сдерживать тягу к еде, контролирует аппетит и дает нам энергию, необходимую для подвижности.
Сократите суточное потребление сахара – жир во многом связан именно с ним. Занимайтесь физическими упражнениями: они не менее важны, чем сбалансированная диета с потреблением правильных углеводов.
Многие люди, сидящие на диете, стараются избегать перекусов. Эксперт утверждает, что именно в перекусах во время диеты мы получаем основную часть питательных веществ.
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