Одной диетой тут не отделаться

Врач-диетолог Пиппа Кэмпбелл рассказала о методах, которые позволят эффективно избавиться от жировой прослойки в области живота.

Прежде всего, указала специалист, необходимо обратить внимание на следующий факт: чтобы сжечь жир на животе, придется заняться всем телом. Другого, увы, не дано.

Один из главных советов – хорошо хорошо высыпайтесь. Нормальный сон помогает контролировать уровень кортизола, помогая сжигать жир и сдерживать тягу к еде, контролирует аппетит и дает нам энергию, необходимую для подвижности.

Сократите суточное потребление сахара – жир во многом связан именно с ним. Занимайтесь физическими упражнениями: они не менее важны, чем сбалансированная диета с потреблением правильных углеводов.

Многие люди, сидящие на диете, стараются избегать перекусов. Эксперт утверждает, что именно в перекусах во время диеты мы получаем основную часть питательных веществ.