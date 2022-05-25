Своему организму нужно уделять внимание с молоду

С годами следить за собственным здоровьем приходится все внимательней. Однако несколько полезных привичек способны помочь человеку сохранить силы на долгие годы. Врачи назвали несколько дел, которыми не следует пренебрегать даже в молодом возрасте.

1. Ежегодно проверять зрение. Это позволит преждевременно справиться с такими глазными недугами, как глаукома, катаракта и дегенерация желтого пятна. Многие из них не имеют ранних симптомов, проявляя себя только на поздних стадиях.

2. Защищаться от прямого солнца. Солнечные лучи могут повредить глаза и кожу, а также привести к раковым болезням.

3. Ухаживать за кожей. Со временем выработка кожного сала сокращается, что способствует появлению трещин. Они, в свою очередь, могут спровоцировать возникновение инфекций. Поэтому лицо и тело луччше ежедневно увлажнять.

4. Избегать одиночества. Отсутствие общения часто провоцирует у человека накопление стресса, который приводит к обострению вредных привычек. Специалисты советуют не только сохранять старую дружбу, но и заводить новые знакомства.

5. Следить за количеством витамина D. Его недостаток сказывается на настроении, состоянии кожи, мышц и костей.

6. Избавиться от вредных пищевых пристрастий. Плохие привычки в питании усугубляют дополнительные эффекты старения, а хорошее поможет бороться с ним.