Врачи назвали обязательные привычки людей после 40 лет

Врачи назвали обязательные привычки людей после 40 лет
Фото: pixabay.com
продолжениеПлохое зрение может быть симптомом страшной болезни
Своему организму нужно уделять внимание с молоду

С годами следить за собственным здоровьем приходится все внимательней. Однако несколько полезных привичек способны помочь человеку сохранить силы на долгие годы. Врачи назвали несколько дел, которыми не следует пренебрегать даже в молодом возрасте. 

1. Ежегодно проверять зрение. Это позволит преждевременно справиться с такими глазными недугами, как глаукома, катаракта и дегенерация желтого пятна. Многие из них не имеют ранних симптомов, проявляя себя только на поздних стадиях. 

2. Защищаться от прямого солнца. Солнечные лучи могут повредить глаза и кожу, а также привести к раковым болезням.

3. Ухаживать за кожей. Со временем выработка кожного сала сокращается, что способствует появлению трещин. Они, в свою очередь, могут спровоцировать возникновение инфекций. Поэтому лицо и тело луччше ежедневно увлажнять.

4. Избегать одиночества. Отсутствие общения часто провоцирует у человека накопление стресса, который приводит к обострению вредных привычек. Специалисты советуют не только сохранять старую дружбу, но и заводить новые знакомства.

5. Следить за количеством витамина D. Его недостаток сказывается на настроении, состоянии кожи, мышц и костей. 

6. Избавиться от вредных пищевых пристрастий. Плохие привычки в питании усугубляют дополнительные эффекты старения, а хорошее поможет бороться с ним. 

Источник: ETNT ✓ Надежный источник
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