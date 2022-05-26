Плохое зрение может быть симптомом страшной болезни

Плохое зрение может быть симптомом страшной болезни
Фото: pixabay.com
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Окулист рассказал, на что нужно обратить внимание

Проблемы со зрением, к примеру, нечеткость, двоение и подобные, может говорить о том, что ухудшается вовсе не состояние глаз, а мозга. По словам специалистов, резкое снижения зрительного восприятия может сигнализировать о том, что в голове начали развиваться раковые процессы. 

Окулист Роберт Лейман рассказал, что через состояние глаз врачам иногда удается установить другие отклонения в неврологических функциях.

У нечеткого зрения бывают типичные причины: не подходят старые очки или целый день провели под кондиционером. Однако есть и более серьезные проблемы. В некоторых случаях это может быть связано с опухолью мозга, рассеянным склерозом и невритом зрительного нерва, когда движение глаз причиняет сильную боль. 

Двоение может говорить о травме головы – окулист советует обращаться в таких случаях к врачу, поскольку впоследствии это может привести к серьезным проблемам.

Резкое падение зрения является тревожным сигналом, поскольку происходит, как правило, при отслоении сетчатки. Иногда это может говорить об опухоли в мозгу – в подобной ситуации разрастание новообразования приводит к слепоте. 

Снижение переферического зрения случается на первых стадиях болезни Альцгеймера. В таких случаях с глазами в физическом плане все хорошо, просто мозг не справляется с обработкой информации. 

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
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