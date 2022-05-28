Как избавиться от утомляемости глаз после монитора: рассказала окулист

Как избавиться от утомляемости глаз после монитора: рассказала окулист
Lenovo/www.globallookpress.com
продолжениеВрач предупредила о трех проблемах из-за употребления майонеза
Зрительная усталость гарантирована всем, кто работает за компьютером

Нагрузка на глаза, которые постоянно смотрят в экран монитора, не приводит к изменению анатомии, однако вызывает зрительное утомление, указала врач-офтальмолог Татьяна Шилова. По словам специалиста, существуют упражнения, которые позволяют снизить утомляемость глаз.

Чтобы избежать покраснений и усталости, нужно периодически делать определенную зарядку. Внутри глаз имеется мышца, отвечающая за фокусировку в ближнем расстоянии. Она при работе постоянно напряжена, что вызывает зрительное утомление. Крайне важно ее время от времени расслаблять – смотреть просто куда-то вдаль. Делать нужно это каждый час.

Обязательно ставить на стекле метку, на которую нужно смотреть десять секунд, а затем смотреть вдаль – повторять на каждый глаз по отдельности.

В течение дня Шилова советует перемещать взгляд в сторону, выводя перед взоров цифры от одного до девяти. Можно "рисовать" перед собой таким же образом и буквы.

Ранее офтальмолог предупредила об опасности ультрафиолета для глаз.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей