Зрительная усталость гарантирована всем, кто работает за компьютером

Нагрузка на глаза, которые постоянно смотрят в экран монитора, не приводит к изменению анатомии, однако вызывает зрительное утомление, указала врач-офтальмолог Татьяна Шилова. По словам специалиста, существуют упражнения, которые позволяют снизить утомляемость глаз.

Чтобы избежать покраснений и усталости, нужно периодически делать определенную зарядку. Внутри глаз имеется мышца, отвечающая за фокусировку в ближнем расстоянии. Она при работе постоянно напряжена, что вызывает зрительное утомление. Крайне важно ее время от времени расслаблять – смотреть просто куда-то вдаль. Делать нужно это каждый час.

Обязательно ставить на стекле метку, на которую нужно смотреть десять секунд, а затем смотреть вдаль – повторять на каждый глаз по отдельности.

В течение дня Шилова советует перемещать взгляд в сторону, выводя перед взоров цифры от одного до девяти. Можно "рисовать" перед собой таким же образом и буквы.

Ранее офтальмолог предупредила об опасности ультрафиолета для глаз.