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Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что частое употребление майонеза способно навредить организму. Обычно у таких пациентов выявляют три проблемы: лишний вес, панкреатит и холецистит, передает URA.RU.
По ее словам, при добавлении соуса в любое блюдо тело человека реагирует одинаково: за счет большого количества жиров происходит расслабление пищевого канала и учащаются приступы изжоги. Они и провоцируют появление болезней.
Дианова объясняет, что в продукте слишком много жиров – в классическом варианте около 60% от всего состава. Помимо того, что майонез крайне калорийный, часто его добавляют в блюдо в больших количествах. Даже самая жирная сметана была бы меньшей провокацией для желудочной системы организма.
Специалист советует использовать домашний, а не покупной майонез. По калорийности он не уступает, однако сделать его много не получится. Человек, по ее словам, побалуется вкусом, после чего забудет. А в будущем лучше постепенно переходить на сметану.
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