Нарколог рассказал о неожиданной опасности пляжного отдыха

Нарколог рассказал о неожиданной опасности пляжного отдыха
Фото: Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
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Воздействие жары сильно влияет на человека и его психику

Психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что во время жары смешивать пляжный отдых и алкогольные напитки крайне опасно. Его объяснение приводит РИА "Новости". 

Специалист указал, что при воздействии высоких температур на тело человек начинает терять способность к критическому мышлению. Дополнительный негативный эффект появляется, если при этом употребить алкоголь.

"Разомлел от жары и уже не понимаешь: млеешь ты дальше или от жары, или от алкоголя, или от вида голубого моря", – отметил он.

По его словам, в таких ситуациях люди часто перебарщивают с веселящими напитками, что в последствии приводит к острым состояниям – патологическому опьянению, острым расстройствам сердечной системы или ЖКТ. 

Брюн отметил, что от воздействия солнца организм может выделять различные токсичные гистаминные вещества, которые влияют на психическое состояние. Если не добавлять к этому алкоголь, то тело перенесет процесс легче. 

"В жару, особенно крепкий алкоголь, конечно, наносит организму двойной, тройной вред", – заключил он.

Источник: РИА "Новости"
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