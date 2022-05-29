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Психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что во время жары смешивать пляжный отдых и алкогольные напитки крайне опасно. Его объяснение приводит РИА "Новости".
Специалист указал, что при воздействии высоких температур на тело человек начинает терять способность к критическому мышлению. Дополнительный негативный эффект появляется, если при этом употребить алкоголь.
"Разомлел от жары и уже не понимаешь: млеешь ты дальше или от жары, или от алкоголя, или от вида голубого моря", – отметил он.
По его словам, в таких ситуациях люди часто перебарщивают с веселящими напитками, что в последствии приводит к острым состояниям – патологическому опьянению, острым расстройствам сердечной системы или ЖКТ.
Брюн отметил, что от воздействия солнца организм может выделять различные токсичные гистаминные вещества, которые влияют на психическое состояние. Если не добавлять к этому алкоголь, то тело перенесет процесс легче.
"В жару, особенно крепкий алкоголь, конечно, наносит организму двойной, тройной вред", – заключил он.
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