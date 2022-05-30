Специалист развеял популярный миф

В последние годы современный человек все больше времени проводит в гаджетах. Многие считают, что такая тенденция является губительной для психики людей, особенно, если речь идет о подрастающем поколении. Все точки над i в этом вопросе расставил известный психиатр Марчел Додица.



Специалист отметил, что популярные мифы о том или ином количестве допустимых часов за телефонами и планшетами не соответствуют реальности. По словам психиатра, максимальный срок использования гаджетов в день определяет сам человек.

Эксперт подчеркнул, что на индивидуальную норму большое влияние оказывает род деятельности пользователя. Так, в современном мире некоторые сферы бизнеса полностью зависимы от социальных сетей. В таком случае человек вправе проводить на работе за гаджетом столько времени, сколько необходимо для его трудовой деятельности.

При этом если человек чувствует, что виртуальный мир поглощает его, и из-за этого ощущает себя несчастным, пользование гаджетами нужно резко сократить.