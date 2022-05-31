Неправильное приготовление чая может вызвать рак

Неправильное приготовление чая может вызвать рак
Фото: pixabay.com
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Напиток полезен только при правильном заваривании

Чай оказывает значительное влияние на организм – он может способствовать снижернию риска появления сердечных и онкологических болезней. Вещества, содержащиеся в нем, полезны для мозга. Напиток крайне важно правильно заваривать, чтобы не сделать вредным для здоровья. 

Воздействие высоких температур для чая может быть губительно – теин и дубильные вещества после продолжительного кипячения теряют свои положительные свойства, приобретая канцерогенные. Если напиток горький, то он несвеж. 

Употребление очень горячего чая может привести к раку пищевода. В него лучше не класть сахар и другие подсластители – только лимонный сок, который повышает активность антиоксидантов. 

Правильное приготовление напитка скажется на здоровье сердечно-сосудистой системы, снизит риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Положительное влияние чая на кровеносные сосуды обуславливается катехинами-антиоксидантами.

Полифенолы в нем способствуют профилактике рака молочной железы, кожи, предстательной железы, ротовой полости и яичников. 

Источник: Sözcü
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