Кому вредно есть мороженое: рассказала диетолог

Кому вредно есть мороженое: рассказала диетолог
Hauke-Christian Dittrich/www.globallookpress.com
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Люди, страдающие метаболическими заболеваниями и аллергией, должны отказаться от мороженого, каким бы вкусным и лакомым оно ни было летом. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. 

В этом десерте, указала специалист, содержатся жир и сахар, которые вредны для людей с метаболическими нарушениями, связанными с углеводным обменом и избытком в виде лишних килограммов, инсулинорезистентностью и диабетом. С таким питанием можно лишь продолжать набирать массу и зарабатывать все проблемы для здоровья.

Еще одна категория людей – страдающие непереносимостью всего молочного, орехов и ягод. В таком случае иммунная система даст сбой из-за опасной аллергической реакции. Не стоит употреблять мороженое во время простуды детям.

А если взрослым рассасывать продукт во время болезни, указала Королева, вреда не будет – уже в полости рта мороженое греется. И, в отличие от детской, их анатомическая система построена иным способом: органы расположены не так близко друг от друга, и нижний отдел дыхательных путей не пострадает.

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