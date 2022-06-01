С таким лакомством вес набирается как на дрожжах

Люди, страдающие метаболическими заболеваниями и аллергией, должны отказаться от мороженого, каким бы вкусным и лакомым оно ни было летом. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

В этом десерте, указала специалист, содержатся жир и сахар, которые вредны для людей с метаболическими нарушениями, связанными с углеводным обменом и избытком в виде лишних килограммов, инсулинорезистентностью и диабетом. С таким питанием можно лишь продолжать набирать массу и зарабатывать все проблемы для здоровья.

Еще одна категория людей – страдающие непереносимостью всего молочного, орехов и ягод. В таком случае иммунная система даст сбой из-за опасной аллергической реакции. Не стоит употреблять мороженое во время простуды детям.

А если взрослым рассасывать продукт во время болезни, указала Королева, вреда не будет – уже в полости рта мороженое греется. И, в отличие от детской, их анатомическая система построена иным способом: органы расположены не так близко друг от друга, и нижний отдел дыхательных путей не пострадает.