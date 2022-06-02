Как набрать отличную форму после 40 лет: диетолог дала совет

Как набрать отличную форму после 40 лет: диетолог дала совет
Gennadii Khameliyanin/www.globallookpress.com
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Правильное питание - наше все

После 40 лет у человека наблюдается снижение метаболизма – примерно на 7% каждое десятилетие. Именно поэтому многие из нас так часто набирают лишние килограммы. А хорошая физическая форма – не только красота, но и способ сохранить активность тела и здоровье. 

Допустимо набирать не более 8% от идеальной массы тела, заявила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Для этого нужно начинать с питания: отказаться от полуфабрикатов, выпечки и сладкого. На ужин откажитесь от соли.

Начинайте здоровый образ жизни: параллельно спортом занимайтесь поиском своего оптимального рациона. Ежедневно употребляйте сложные углеводы с витаминами и пищевыми волокнами, продукты нужны с низким гликемическим индексом. На каждый прием пищи – по порции овощей или фруктов.

Питаться нужно минимум четыре раза в день – кроме трехразового приема пищи нужен еще и один перекус. Контролируйте суточную норму приема кофе – не более трех чашек в день. А "разгружаться" можно лишь раз в неделю.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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