Правильное питание - наше все

После 40 лет у человека наблюдается снижение метаболизма – примерно на 7% каждое десятилетие. Именно поэтому многие из нас так часто набирают лишние килограммы. А хорошая физическая форма – не только красота, но и способ сохранить активность тела и здоровье.

Допустимо набирать не более 8% от идеальной массы тела, заявила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Для этого нужно начинать с питания: отказаться от полуфабрикатов, выпечки и сладкого. На ужин откажитесь от соли.

Начинайте здоровый образ жизни: параллельно спортом занимайтесь поиском своего оптимального рациона. Ежедневно употребляйте сложные углеводы с витаминами и пищевыми волокнами, продукты нужны с низким гликемическим индексом. На каждый прием пищи – по порции овощей или фруктов.

Питаться нужно минимум четыре раза в день – кроме трехразового приема пищи нужен еще и один перекус. Контролируйте суточную норму приема кофе – не более трех чашек в день. А "разгружаться" можно лишь раз в неделю.