Чтобы не отравиться: россиянам порекомендовали отказаться от ранних арбузов

Чтобы не отравиться: россиянам порекомендовали отказаться от ранних арбузов
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Увлекаться такими плодами точно не стоит

Увлекаться ранними арбузами не стоит – можно заработать отравление с обострением хронических заболеваний, предупреждает врач-диетолог Наталья Круглова.

Специалист указывает, что арбузы, которые продают не в сезон, содержат в огромном количестве нитраты. В наибольшом количестве проблем не будет, а вот по мере роста аппетита и поедания сладкой мякоти организм может не справиться с нагрузкой от токсинов. В таком случае можно нарваться на нарушение в работе ЖКТ и боль в желудке.

Остерегаться таких продуктов стоит и тем, кто страдает хроническими заболеваниями (особенно пищеварительными). Ранние арбузы не стоит давать детям, а также людям со сниженным иммунитетом.

Для взрослого человека оптимальная порция арбуза – не больше 150 граммов. Рисковать не стоит, указывает специалист.

А не так давно мы рассказывали читателям, как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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