Нормальная гигиена должна быть раз в день

Врач-трихолог Ирина Котова уверяет, что мыть голову нужно так часто, как человек того хочет, но в пределах разумного. Если переборщить, то с кожей головы могут начаться проблемы.

Нормальным считается мытье головы раз в день, но если приходится делать это чаще, то лучше подорбать подходящие для этого средства, обладающие более щадящим эффектом.

По ее словам, чрезмерный уход за кожей головы может вызывать неприятные осложнения, пишет News.ru. Это связано с шампунями, которые используются при мытье – они должны убирать грязь, а следовательно обладают довольно агрессивной средой. Это способствует появлению сухости кожи и волос.

"На голове, как вы знаете, есть микрофлора, которая обеспечивает нормальное функционирование кожи головы, и если ее постоянно смывать, то она элементарно "решит уйти"", – объяснила врач.

В будущем это может привести к различным кожным заболеваниям – к примеру, дерматиту.