Офтальмолог предупредила об опасности весеннего солнца для глаз

Ультрафиолет может спровоцировать серьезные болезни органов зрения

Последние дни жители средней полосы России наслаждаются весенний погодой. Однако мало кто задумывается о вреде, с которым сталкиваются наши глаза при взаимодействии с солнечными лучами. Главный врач популярной сети офтальмологических клиник Татьяна Шилова рассказала о том,  какие болезни может спровоцировать солнце. 

Ультрафиолет может вызвать макулодистрофию, из-за которой в будущем зрение может заметно ухудшиться, передает МИР24. Помимо этого, из-за солнечных лучей есть риск получить солнечный ожог, последствия которого будут заметны на протяжении целых суток. Опасными для глаз являются блики и мерцание лучей на поверхности воды. 

Чтобы защитить органы зрения, врач посоветовала подобрать солнечные очки с защитой от ультрафиолетовых лучей. 

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Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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