Медик предостерег всех сладкоежек

Российский медик Александр Мясников рассказал соотечественникам о главное пользе и вреде шоколада. Медик советует проявлять большую избирательность в этом важнейшем для человеческого организма продукте.

Мясников указал, что шоколад, прежде всего, весьма полезен для организма за счет активных веществ, которые благоприятно влияют даже на состояние диабетиков. За счет содержимого шоколад оказывает положительный эффект на обмен веществ, резистентность к инсулину в крови, а также сосудистую систему. Это продукт – один из важных компонентов полезного рациона, куда входят овощи, фрукты, рыба, орехи, чеснок и красное вино.

Правда, есть существенная оговорка. Пользу несет не сладкая молочная плитка, а темный шоколад, где минимальное содержание какао начинается от 70%. В остальных же случаях человек ест сахар, животный жир и кучу других неполезных добавок, указал специалист в эфире телепередачи "О самом главном" на канале "Россия 1".

И, конечно, везде необходимо знать меру: полезно употреблять лишь кусочек шоколада в сутки, а не плитку, как считают сладкоежки.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала основные условия, при которых консервы будут для человеческого организма полезными. В подавляющем большинстве случаев, указала специалист, в изготовлении такого продукта используются чрезвычайно вредные для человека ингредиенты. Даже домашний вариант не гарантирует абсолютной пользы и отсутствие вреда – все заключается не столько в натуральности, сколько в том, что именно вы предпочитаете добавлять в этот продукт.