При частом употреблении такой пищи можно заработать самые страшные диагнозы

Многие консервы содержат массу опасных добавок, провоцирующих развитие онкологических заболеваний, другие содержат вещества, из-за которых в организме повышается давление. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ингредиенты в консервах чрезвычайно вредны для нашего здоровья.



В целом, отметила эксперт, условно консервы можно разделить на следующие группы: приготовленные в домашних условиях и промышленного производства. Не стоит наивно полагать, что первый вариант дарит лишь долголетие и крепкое здоровье при употреблении. Оба варианта довольно опасны при частом употреблении, отметила Соломатина. Если готовите консервы дома – вспомните о том, как вредна в большом количестве соль.

В любых консервах, включая рыбные и овощные, содержится много соли. Проблема же заключается в том, что люди не привыкли долго думать о вреде и пользе еды – условно закусывают во время каждого приема пищи огурчиком или маринованными помидорами.

Однако соль в большом количестве задерживает жидкость в организме, а также провоцирует повышение давления у гипертоников.

"Кроме того, соль дает отечность и ухудшение метаболических процессов", – уточнила спикер.

Консервы из магазинов вредны из-за содержания бензоата натрия – он довольно часто используется и вполне может спровоцировать развитие рака. Важно следить, сколько мы едим консервов и насколько они вредны по своему составу для человеческого организма, указала Соломатина.

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