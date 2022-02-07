Без здорового питания жизнь может стать короче на несколько лет

Известные миру долгожители, как правило, проживают в "голубой зоне планеты". И всех жителей нескольких регионов мира, где наблюдается более высокая продолжительность жизни, связывает, в сравнении со среднестатистической, определенная схожесть в привычках, образе жизни и ежедневном рационе.

Западный исследователь Дэн Блюттнер относит к "голубой зоне" провинцию Нуоро на Сардинии, Окинаву, греческую Икарию в Эгейском море, калифорнийскую Лома-Линду и полуостров Никоя в Коста-Рике. Именно там придерживаются наиболее здоровой диеты. Исследователь выявил основные продукты, употребляемые жителями "голубой зоны" на постоянной основе.

Бобовые

Наиболее ценны минералами, витаминами и фитонутриентами, из-за чего оказывают противовоспалительное воздействие. В бобовых содержится масса клетчатки. А фасоль предотвращает рак и сердечные заболевания.

Цельнозерновые

Те, кто относит себя к представителям здорового образа жизни, на ежедневной основе употребляют цельнозерновые – это рис, ячмень и овес. Медленно перевариваемые углеводы служат хорошим источником энергии. А цельнозерновой хлеб, к примеру, помогает предотвратить хроническое воспаление за счет клетчатки и фенольной кислоты.

Батат

В сладком картофеле содержится множество антиоксидантов, калия и антоцианина, которые снижают риск возникновения сердечных заболеваний, улучшают зрение и снижают воспаление. Также богат клетчаткой, бета-каротином и витамином С.

Оливковое масло

Исследования показывают, что оливковое масло обладает множеством антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот, помогая бороться с хроническими воспалениями и снижая риск развития диабета.

Помидоры

Помидоры также славятся своими противооспалительными свойствами. А вместе с оливковым маслом этот эффект будет ударным. Исследователь же называет такое явление "пищевой синергией".

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