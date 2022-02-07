Почему шпинат запрещено есть вместе с йогуртом

Почему шпинат запрещено есть вместе с йогуртом
Фото: pixabay.com
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Диетолог перечислила главные правила употребления продукта

Шпинат, как известно, богат питательными веществами. Листовой овощ содержит массу витаминов и минералов, которые необходимы человеку для заживления и восстановления тканей. При этом он невероятно калорийный – на 100 граммов приходится порядка 150 килокалорий. Однако, указывает врач-диетолог Бютель Мерд, существуют определенные правила употребления этого продукта.

ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ ШПИНАТА

Прежде всего, помните, что шпинат – продукт сезонный. Если вы не занимаетесь сбором его листьев, то знайте, что каждый плод необходимо держать в воде с уксусом, предварительно очищая сорняки. Обращайте на это внимание при осмотре продукта в супермаркете. Перед употребленем продукт необходимо самым тщательным образом промыть.

По возможности употербляйте шпинат целиком – из-за нарезки снижается содержание витамина С. Значит, выше риск лишить листья массы питательных ценностей. А еще витамины губит долгая жарка на масле – поэтому шпинат необходимо жарить от силы две-три минуты. Для измельчения подойдет лишь чистый нож.

Еще один немаловажный момент: никогда не употребляйте шпинат вместе с йогуртом, в котором содержится кальций. Дело в том, что в обоих продуктах содержится железо, однако ваш организм не сможет усвоить этот элемент из двух продуктов. И никакой пользы в итоге вы не получите.

ПОЛЬЗА ПРОДУКТА

Шпинат невероятно полезен для иммунной системы – это растение можно использовать в качестве средства профилактики заболеваний, вызываемых инфекциями. Железо, фосфор и кальций укрепляют костные ткани, а витамин А очень полезен для глаз. За счет высокого содержания железа шпинат полезен для тех, кто страдает анемией. Не менее эффективен для регуляции кровяного давления.

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Источник: Turkiye ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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